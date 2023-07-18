«شباب القليوبية» تجري قرعة دور الـ16 لدوري كرة القدم في نسخته الـ30

أجريت اليوم الثلاثاء، قرعة دورى القليوبية لمراكز شباب القرى في قاعة الاجتماعات بالمديرية، بحضور الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور محمد عبدالمؤمن، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور وليد فرماوي، وكيل المديرية للشباب، ومحمد عزازي، مدير ادارة الرياضة بالمديرية، ومحمود شعبان، معاون المديرالعام، مديرالمركز الإعلامي.

اكتشاف مواهب جديدة في كرة القدم

وافتتح «الصبروط» فعاليات القرعة بتحية الحاضرين من مراكز الشباب، ومديري الإدارات الفرعية ومسؤولي الرياضة بالمديرية، ويهدف الدوري إلى اكتشاف مواهب جديدة في كرة القدم، وتحفيز الرياضيين على الفوز، والتسابق من أجل تحقيق مستوى أفضل.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، في كلمته، إلى أن فكرة الدوري جرى إطلاقها سابقا تحت مسمى كأس محافظ القليوبية لكرة القدم لمراكز شباب القرى، كبديل لعدم اشتراك المراكز في أنشطة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتأتي هذه المسابقة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

نتائج قرعة دوري القليوبية

وأسفرت نتيجة القرعة عن تشكيل المجموعات كالتالى :

المجموعة الأولى تضم مراكز شباب «المنيرة، تصفا، كفر الدير، سيرياقوس»، والثانية «نامول، الشرقاوية، كفر طحلة، قرنفيل»، والثالثة «ميت الدريج، طحلة، قلما، كوم أشفين»، والرابعة «إبراهيم بك، العسايلة، عرب العيايدة، أجهور الكبرى».

ويبدأ الدوري بالمرحلة الأولى على مستوى الإدارات الفرعية بنظام دوري من دور واحد، ويجرى تصعيد الفائز بالمركزين الأول والثاني في كل مجموعة بكل إدارة فرعية إلى المرحلة الثانية، التي تقام مبارياتها بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية لتحديد الفائز بالدوري .

جدير بالذكر أن دوري القليوبية في كرة القدم لمراكز شباب القرى، بدأ منذ عام 1992، لشباب محافظة القليوبية، كبديل لاشتراك مراكز الشباب في أنشطة اتحاد كرة القدم، وترشيد للإنفاق، حتى تتمكن المراكز من أداء رسالتها لخدمة النشئ والشباب.