اللواء الألفي يشرح لـ«الشاهد» معركة «المزرعة الصينية» وبسالة الجندي المصري في المقاومة

قال اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن أي حديث عن أن انتصار ‏أكتوبر 1973 انتصار غير مكتمل، هو كلام غير حقيقي بالمرة، فالحرب عبارة عن ‏مجموعة من المعارك، كر وفر، والجندي المصري لم يفر من الميدان‎.‎

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على شاشة ‏‏«إكسترا نيوز»، أن الجيش المصري تعرض في حرب أكتوبر إلى هجوم شرس من ‏كميات عتاد ونوعية أسلحة ضخمة جدا بسبب الجسر الجوي الأمريكي، وخاصة في ‏منطقة الدفرسوار أو حسب اسمها الحقيقي قرية الجلاء، أو ما اصطلح عليه المزرعة ‏الصينية أو الطينية، ولكن هذا ليس اسمها الحقيقي‎.‎

المزرعة الصينية

وأوضح أن هذا الجزء من الأرض، كانت به مواسير مياه لاستصلاح عزبة العقاد ‏وأبو سلطان ما بين سيرابيوم والجلاء، فالمياه تأتي من ترعة السويس إلى هذا المكان ‏ثم ترفع المياه في ترع فرعية للري، لكن من 67 إلى 73 توقفت الزراعة، فحين قرأ ‏الإسرائيليون أسماء مضخات الرفع اليابانية أطلقوا على المنطقة المزرعة الصينية، ‏ومن هنا جاءت هذه التسمية‎.‎

وذكر أن المقدم أحمد إسماعيل، قائد الكتيبة 18، توقف بالكتيبة عند الحد الأمامي ‏حسب مرسوم القيادة العامة للقوات المسلحة، فوجدنا المكان عبارة عن ترعة جافة ‏‏1000متر بطول مواجهة الكتيبة، فأصدر أمرا للقوات بالاستناد على الجانب الغربي ‏للترعة، فأصبحت الترعة بمثابة «خندق مضاد للدبابات»، حتى إذا جاءت دبابات ‏العدو تغرز في الترعة الجافة ولا تستطيع التقدم، وهذا ذكاء منه في الحفاظ على ‏الكتيبة كلها‎.‎

‏<‏iframe width="427" height="240" ‎src="https://www.youtube.com/embed/KaS05_gqhys" ‎title‏="اللواء محمد زكي الألفي:الجنود المصريون لم يتركوا أماكنهم في الحرب ‏وتعرضوا لهجوم شرس من ناحية الأعداد" ‏frameborder="0" ‎allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-‎media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" ‎allowfullscreen>‏