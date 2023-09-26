أحمد كريمة: النبي داوم على صوم يوم الاثنين تعظيما لمولده الشريف
كتب:
يارا أشرف
04:05 ص | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
الدكتور أحمد كريمة
أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن المولد النبوي الشريف كان في 9 من ربيع الأول وليس 12 من ربيع الأول كما يظن البعض، والفلكي المصري البارع محمود باشا الفلكي، هو من تحقق من هذا الأمر، إذ إنه وجد اقتران القمر يوم الاثنين خلال تلك الفترة يوافق 9 من ربيع الأول، الذي يتزامن مع 10 أبريل 571 ميلاديا، متابعا: «نحتفل بيوم مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد صام النبي كل يوم اثنين تعظيما لمولده».
الحق مع السواد الأعظم
وأضاف كريمة، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى المصرية، أن النبي محمد كان يعلم بوجود خوارج يخرجون من أمته على الثوابت والأصول والقطعيات والمعلوم من الدين بالضرورة، فجعل الرسول المقياس في حديثه الشريف: «الحق مع السواد الأعظم»، متابعا: «في مصر، أكثر من 95% من المسلمين يحتفلون بمولد النبي، ومعظم العالم الإسلامي حول العالم يحتفلون حول السواد الأعظم».
وهنأ كريمة، الأمة الإسلامية وشعب مصر العظيم والرئيس عبدالفتاح السيسي والأزهر الشريف، بمناسبة المولد النبوي العظيم، موضحا: «الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ليس بدعة، وعلينا ألا نلتفت لكلام الشواذ والخوارج عن الثوابت».
<iframe width="427" height="240" src="https://www.youtube.com/embed/6Lh42Z4UBK8" title="التاسعة رأى د. أحمد كريمة في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>