أحمد كريمة: النبي داوم على صوم يوم الاثنين تعظيما لمولده الشريف

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن المولد النبوي الشريف كان في ‏‏9 من ربيع الأول وليس 12 من ربيع الأول كما يظن البعض، والفلكي المصري البارع محمود ‏باشا الفلكي، هو من تحقق من هذا الأمر، إذ إنه وجد اقتران القمر يوم الاثنين خلال تلك الفترة ‏يوافق 9 من ربيع الأول، الذي يتزامن مع 10 أبريل 571 ميلاديا، متابعا: «نحتفل بيوم مولد النبي ‏محمد صلى الله عليه وسلم، وقد صام النبي كل يوم اثنين تعظيما لمولده».

الحق مع السواد الأعظم

‏وأضاف كريمة، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى المصرية، أن ‏النبي محمد كان يعلم بوجود خوارج يخرجون من أمته على الثوابت والأصول والقطعيات والمعلوم ‏من الدين بالضرورة، فجعل الرسول المقياس في حديثه الشريف: «الحق مع السواد الأعظم»، ‏متابعا: «في مصر، أكثر من 95% من المسلمين يحتفلون بمولد النبي، ومعظم العالم الإسلامي ‏حول العالم يحتفلون حول السواد الأعظم».‏

وهنأ كريمة، الأمة الإسلامية وشعب مصر العظيم والرئيس عبدالفتاح السيسي والأزهر ‏الشريف، بمناسبة المولد النبوي العظيم، موضحا: «الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ليس بدعة، ‏وعلينا ألا نلتفت لكلام الشواذ والخوارج عن الثوابت».‏

‏<‏iframe width="427" height="240" ‎src="https://www.youtube.com/embed/6Lh42Z4UBK8" title‏="التاسعة رأى ‏د. أحمد كريمة في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف" ‏frameborder="0" ‎allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; ‎gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>‏