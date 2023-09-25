رغم إجازة البنوك.. خدمات مصرفية تعمل في المولد النبوي الشريف

ساعات تفصلنا عن حلول المولد النبوي الشريف، المقرر أن يكون يوم الأربعاء القادم، الموافق 27-9-2023 وتزامنا مع هذا الحدث العظيم، قرر البنك المركزي المصري منح كافة العالمين بالبنوك المصرية إجازة رسمية تبدأ من الخميس، الموافق 28، وتستمر حتى 30 من الشهر نفسه، في ظل إتاحة العديد من الخدمات المصرفية للمواطنين، التي تعمل طوال فترة العطلة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية الخدمات المصرفية المتاحة خلال إجازة المولد النبوي الشريف والتي جاءت كما يلي:

خدمات مصرفية تعمل في المولد النبوي

- يمكن للمواطنين اللجوء إلى ماكينات الصراف الآلي بغرض سحب الأموال وذلك على مدار الـ24 ساعة.

- كما يستطيع المواطن خلال أيام العطلة إيداع المبالغ المالية من خلال ماكينات الصراف الآلي، وذلك على مدار الـ24 ساعة أيضا.

- كما يمكن إنهاء الخدمات المصرفية الخاصة بالإنترنت، من خلال مواقع البنوك، أو عبر الموبايل البنكي، إذ يمكن للعميل من خلالها كسر أو شراء الودائع والشهادات التي يريدها.

طرق دفع الفواتير وتحويل الأموال عبر الإنترنت

- أما بالنسبة لدفع الفواتير التي يأتي موعدها خلال أيام العطلة أو تحويل الأموال للأشخاص، فإنه يمكن القيام بذلك من خلال المحفظة الذكية، التي تتمثل في ماكينات الصراف أو التطبيق الرسمي للبنوك أو تطبيق «إنستا باي».

- فيما يمكن القيام بالتحويلات النقدية من خلال التطبيق الرسمي للبنك أو من خلال تطبيق «إنستا باي».

- يمكن للعميل الاطلاع على الرصيد الموجود في الحساب الخاص به من خلال الإنترنت.

- إمكانية تقديم طلب للحصول على قرض وذلك من خلال خدمتي الإنترنت أو الموبايل البنكي.