«أوقاف مطروح» تطلق مسابقة «الأرجوزة الميئية» في ذكرى المولد النبوي

أعلن الشيخ حسن عبد البصير عرفه، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أنه احتفالا بذكرى ميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وحصادا لثمار البرنامج الصيفي للطفل أطلقنا مسابقة حول الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية.

50 متسابقا في المسابقة

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، إن المسابقة شارك فيها خمسون متسابقا من الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل في سابقة هي الأولى من نوعها وفي ختام البرنامج الصيفي، وعقدت المسابقة بين خمسين طفلاً بقاعة المناسبات بمسجد سيدي العوام إدارة غرب مطروح، في حفظ وفهم الأرجوزة الميئية.

رحلة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم

وأضاف وكيل أوقاف مطروح ببيان، أن المسابقة تتناول طفولته ورضاعته ورعيه للأغنام وتجارته وزواجه من خديجة رضي الله عنها، ومشاركته في حلف الفضول، وبناء الكعبة وتلقي الضوء على بعثته وهجرته وغزواته وحجه والعمرات التي قام بها انتهاء إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، بهدف أن يعرف الطفل نبيه بأسلوب سهل يناسب الأطفال وتتكون عنده ملكة شعرية وأدبية وتتجذر محبة النبي وآله في قلوب أطفالنا، وينشأ الطفل على محبة النبي وآله الأكرمين.

10 آلاف جنيه جوائز

وأوضح أن جوائز المسابقة بلغت 10 آلاف جنيه، ويتم توزيعها على الفائزين في الاحتفال الذي تقيمه المديرية بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد العوام، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتكونت لجنة التقييم والتحكيم من فضيلة الشيخ إبراهيم الفار مدير المتابعة، والشيخ سامي عبيد مدير شؤون الإدارات.

وأشادت اللجنة بمستوى الطلاب حفظا وفهما وهي ثمرة يانعة للبرنامج الصيفي حق الطفل، وسيتم تكريم المشاركين في المسابقة والفائزين في الحفل الختامي للبرنامج الصيفي.