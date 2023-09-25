منطقة كفر الشيخ الأزهرية تشارك في احتفالية المولد النبوي الشريف

شاركت منطقة كفر الشيخ الأزهرية في احتفالية الأزهر الشريف بالمولد النبوي الشريف لعام 1445 هجرية، والتي أُقيمت اليوم الاثنين بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، تحت عنوان «ولد الهدى» برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

منطقة كفر الشيخ الأزهرية تشارك في احتفالية المولد النبوي

ومن جانبه، كلّف الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، حسام حماد، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بالمنطقة، لحضور الاحتفالية نيابةً عنه، وممثلاً عن منطقة كفر الشيخ الأزهرية.

افتتاح المعرض التشكيلي المستوحى من السيرة النبوية

وجاءت الاحتفالية بدعم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وقيادات الأزهر الشريف، كما تم خلالها افتتاح المعرض التشكيلي المستوحى من السيرة النبوية.