عاجل.. النشرة الرياضية: قرارات ضد أمين عمر.. وموقف إعادة «مباراة المقاولون»

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قرارات لجنة الحكام ضد أمين عمر

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة البرتغالي بيريرا، استدعاء أمين عمر، حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب، إلى التحقيق بمقر لجنة الحكام بالجبلاية.

ووفقًا لمصدر داخل لجنة الحكام، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «بيريرا قرر استدعاء أمين عمر، إلى التحقيق بمقر الجبلاية، لمناقشته في بعض قراراته التحكيمية، الخاصة بمباراة الزمالك، والمقاولون العرب، خاصة لعبة عدم احتساب ركلة جزاء للفريق الأبيض».

كما قررت لجنة الحكام، استبعاد أمين عمر، عن إدارة مباريات الزمالك، لفترة خلال مباريات الفريق الأبيض في مختلف البطولات المحلية بالفترة المُقبلة.

تحرك الزمالك ضد أمين عمر تستعد اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك لإرسال خطاب رسمي إلى رابطة الأندية المحترفة ضد أمين عمر، حكم مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، حيث يطلب الزمالك في خطابه الآتي:

- إحالة أمين عمر، إلى التحقيق.

- إعادة المباراة طبقا للائحة، نظرا لتأثير الأخطاء التحكيمية على اللقاء والنتيجة ويوجد أخطاء في تطبيق القانون مما أثر على نتيجة المباراة.

- عدم إسناد أي مباراة لحكم مباراة المقاولون.

موقف اتحاد الكرة من إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العربوقال مصدر داخل اتحاد الكرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت» إنه لن يكون هُناك إعادة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب، لاسيما أن الأخطاء التحكيمية جزء من لعبة كرة القدم، وأن لجنة الحكام برئاسة بيريرا، تحاسب الحكام في حالة وجود أخطاء دون الإعلان عن العقوبات».