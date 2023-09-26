عاجل.. الزمالك يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق مع أمين عمر بسبب الأهلي

طالب مسؤولو نادي الزمالك، من الاتحاد المصري لكرة القدم، بالتحقيق مع أمين عمر، حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع المقاولون العرب، بعد اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الإثنين، وانتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

الزمالك يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق مع أمين عمر بسبب الأهلي

حصل موقع «الوطن سبورت» على نسخة من خطاب الزمالك الذي سيقوم النادي إرساله اليوم إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية، تأتي أبرز نقطة اعتراض عليها الزمالك، وهي إحالة المدعو أمين عمر الحكم الذي يكن مشاعر عدائيه ضد نادي الزمالك نظرا لميوله للفريق المنافس إلي التحقيق.

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