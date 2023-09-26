عاجل.. استدعاء أمين عمر للتحقيق بسبب مباراة الزمالك والمقاولون وسر غضب بيريرا

قررت لجنة الحكام الرئسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي بيريرا، استدعاء أمين عمر، حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب، إلى التحقيق بمقر لجنة الحكام بالجبلاية، لمناقشته في بعض قراراته التحكيمية، بالمباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الإثنين، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر الدوري المصري الممتاز.

استدعاء أمين عمر للتحقيق بسبب مباراة الزمالك والمقاولون

ووفقًا لمصدر داخل لجنة الحكام، في تصريحات خاصة لـ « الوطن سبورت»:« بيريرا قرر استدعاء أمين عمر، إلى التحقيق بمقر الجبلاية، لمناقشته في بعض قراراته التحكيمية، الخاصة بمباراة الزمالك، والمقاولون العرب، وخاصة لعبة عدم احتساب ركلة جزاء للفريق الأبيض.

وأضاف المصدر:« بيريرا غاضب من إذاعة ما دار بين أمين عمر، حكم الساحة، ومحمد عادل حكم الفار، خلال مناقشة لعبة ركلة جزاء الزمالك الغير مخسبة بقرار من حكم الساحة أمين عمر والذي جاء قراره مختلفًا مع محمد عادل.

وأتم المصدر:« لن يتم تكرار ما حدث بظهور حديث حكم الساحة مع غرفة الفار لاسيما أنه لمنافسًا بروتوكول «فار».

وقررت لجنة الحكام، استبعاد أمين عمر، عن إدارة مباريات الزمالك، لفترة خلال مباريات الفريق الأبيض في مختلف البطولات المحلية بالفترة المُقبلة.