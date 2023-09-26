عاجل.. إبعاد الحكم الدولي أمين عمر عن إدارة مباريات الزمالك

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة بيريرا، إبعاد الحكم الدولي أمين عمر، عن إدارة مباريات الزمالك، لفترة في مختلف البطولات المحلية، على خلفية الجدل الكبير الذي حدث بسبب عدم احتساب ركلة جزاء للأبيض أمام المقاولون العرب.

إبعاد أمين عمر عن تحكيم مباريات الزمالك ووفقًا لمصدر داخل لجنة الحكام، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «أمين عمر سوف يتم إبعاده عن مباريات الزمالك، في مختلف البطولات المحلية، خلال الفترة المُقبلة، خاصة بسبب ركلة الجزاء الصحيحة التي لم يحتسبها للفريق الأبيض أمام المقاولون العرب.

وأضاف المصدر: «لجنة الحكام، دائمًا ما تجتمع بعد كل جولة، لمناقشة أبرز الحالات التحكيمية في كل مباراة، وهناك ثواب وعقاب لجميع الحكام، دون الإعلان الرسمي».

تعادل المقاولون والزمالك

وتعادل فريق المقاولون العرب مع الزمالك بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى نقطتين في حين يحصل المقاولون على أول نقطة له.