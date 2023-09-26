مكاتب الشهر العقاري تستقبل المواطنين لتحرير توكيلات للانتخابات الرئاسية

بدأت مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري، التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، استقبال المواطنين لعمل توكيلات لتأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية المُقبلة 2024.

عمل توكيلات للانتخابات الرئاسية

وكانت مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري، بدأت مساء أمس عمل توكيلات لتأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية بالمجان، وتستكمل المكاتب عملها اليوم.

217 مكتب على مستوي الجمهورية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 217 مكتبا للتوثيق على مستوى الجمهورية، وأوضحت أنّ خطوات إجراء التوكيل كما يلي.

- تقديم البطاقة الشخصية لمكتب التوثيق.

- إدخال البيانات واسم المرشح الذي يرغب المواطن في تأييده على جهاز تابلت متصل بالهيئة الوطنية للانتخابات، وبمصلحة الأحوال المدنية.

- بمجرد الانتهاء من كتابة البيانات على التابلت تظهر البيانات لدى الهيئة، ويتم المقارنة بينها وبين التأييدات التي يقدمها المرشح الهيئة أثناء تقديم أوراق ترشحه.

وتعمل مكاتب التوثيق الخاصة في الشهر العقاري من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة والنصف عصرا، على أن يمتد الوقت عند وجود مواطنين في المكتب.