«إرادة جيل»: «الوطنية للانتخابات» أكدت أن القضاة على مسافة واحدة من كل المرشحين

أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أن التجهيزات لانتخابات الرئاسة بمثابة عرس ديمقراطي، ويجب أن يكون المرشح للمنصب لائقا بحجم مصر، مشيرا إلى أن المشهد ديمقراطي بتواجد بعض ممن اعتزموا الترشح لانتخابات الرئاسة، فضلا عن الحراك من أجل التوجه لصناديق الانتخاب.

القضاء يشرف على العملية الانتخابية

وأضاف النائب تيسير مطر، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن بيان الهيئة الوطنية للانتخابات عن إعلان موعد انتخابات الرئاسة دستوري ينطبق مع مواد وبنود الدستور بالكامل وأعلى مستوى في القضاء يشرف على العملية.

بيان «الوطنية للانتخابات» وضع خارطة طريق

وتابع: «بيان الهيئة الوطنية للانتخابات وضع خارطة طريق للكل، والقضاة على مسافة واحدة من الجميع، وبكلام هيئة الانتخابات يكون هناك تأكيد على حرية الرأي والتحرك بطريقة ديمقراطية وسياسية، لأنه أعطى الخطوات كاملة من أول خطوات فتح باب الترشح إلى إعلان النتيجة مع إعلان أن الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل».