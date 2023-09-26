البنداري: أعضاء «الوطنية للانتخابات» تعاهدوا على أداء المسؤولية بأكمل وجه

قال المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنَّه تم تحديد مكاتب على مستوى الجمهورية لعمل التأييدات، وصدر قرار اليوم بتحديد هذه المكاتب وتكليفها بهذه التأييدات وعلى كل شخص يحق له التأييد الذهاب إلى أقرب مكتب تابع لدائرته.

البنداري: الهيئة تتعهد أمام الله والجميع أنها على قدر المسؤولية

وأضاف البنداري، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc، والمُذاع على شاشة قناة dmc، أنَّ الهيئة تتعهد أمام الله والجميع أنها على قدر المسؤولية رغم العمل المضني، وأنه بالوصول إلى عملية الاقتراع وفتح كافة اللجان ووجود قاضٍ بكل لجنة للإشراف على عملية الاقتراع وسير العملية الانتخابية بشكل منضبط، يعد ذلك نجاحا للهيئة الوطنية للانتخابات.

معرفة عدد لجان الناخبين بعد يوم الأحد المقبل

وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بأن عدد لجان الناخبين متوقع أن يزيد عن عام 2018، بسبب زيادة عدد اللجان الفرعية، وهذا أمر طبيعي والمركز الانتخابي يحتوى على أكثر من لجنة فرعية، ورغم إغلاق قاعدة بيانات الناخبين فإنه يتم الحصول على التحديثات في الوقت الحالي وآخر التحديثات سيتم صدوره يوم الأحد المقبل بعد الإخطار به من الأحوال المدنية، ويتم بعدها إجراء مشروع التسكين وصولاً إلى عدد اللجان الفرعية.