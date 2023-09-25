مكاتب الشهر العقاري لعمل توكيلات لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية بدمياط

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عناوين مكاتب الشهر العقاري المخصصة لعمل توكيلات لتأييد راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر انطلاقها ديسمبر المقبل.

مكاتب الشهر العقاري لعمل توكيلات لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية

وطبقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2023، فإن عناوين مكاتب الشهر العقاري لعمل تأيدات انتخابات الرئاسة 2024 بمحافظة دمياط في الأماكن التالية:

1- مكتب توثيق دمياط الجديدة بإسكان مبارك عمارة 7.

2- مكتب توثيق دمياط المطور بمجمع محاكم دمياط بشطا.

الانتخابات الرئاسية 2024

ومن المقرر أن يتم استقبال المواطنين بعد تحديد عناوين مكاتب الشهر العقاري لعمل تأيدات انتخابات الرئاسة 2024 بمحافظة دمياط، حيث ستحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات والمواعيد المحددة لتلقي طلبات الترشح والطعون وفترة الدعاية الانتخابية، ثم التصويت في انتخابات الرئاسة بجميع أنحاء الجمهورية.