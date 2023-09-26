مصر تفوز بالجائزة البلاتينية في «قيادة الصحة الرقمية»

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، فوز مصر بالجائزة البلاتينية في «قيادة الصحة الرقمية» على مستوى الوطن العربي، بجانب مايو كلينيك وكليفلاند كلينيك أبو ظبي، وذلك في إطار المبادرة الذهبية التي أطلقها اتحاد المستشفيات العربية، بهدف تعزيز التحول الرقمي في الرعاية الصحية بالوطن العربي.

وأشار إلى أن فوز مصر لأول مرة بهذه الجائزة يأتي ترجمة لسعي القيادة السياسية والحكومة نحو التحول الرقمي وشهادة نجاح لكل الشركاء الفاعلين في ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن التحول الرقمي حجر الزاوية لأي مجتمع يسعى للارتقاء وتطوير خدماته الصحية.

سعي القيادة السياسية والحكومة نحو التحول الرقمي

جاء ذلك خلال مشاركة وفد مصري رفيع المستوى، ضم كلًا من الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس جمهورية مصر العربية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، وعدد من القيادات الصحية بالهيئة، والقطاع الصحي المصري الخاص، في المنتدى السنوي الرابع والعشرين لاتحاد المستشفيات العربية، «ميد هيلث أبو ظبي» والمنعقد في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال شهر سبتمبر الجاري.

نموذج ملهم في قطاع الرعاية الصحية

وأشار إلى نجاح مصر ممثلة في هيئة الرعاية الصحية، في الانتهاء من أكثر من 4 ملايين ملف صحي إلكتروني للمواطنين بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى تطبيق نظام الإحالة الإلكترونية من وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية إلى المستويات الأعلى من الخدمة، وتطبيق نظام الأكواد الصحية الدولية ICD11 كأول دولة في إقليم شمال وشرق المتوسط.

وأشار إلى تطبيق هيئة الرعاية نظام الوصفات الطبية الإلكترونية، وجرى إصدار أكثر من 30 مليون روشتة إلكترونية حتى الآن، علاوة على أن مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق المنظومة مميكنة بالكامل بنسبة 100%، وعمل المستشفيات بنظام مميكن بالكامل، إضافة إلى لوحات المؤشرات التفاعلية وقاعدة البيانات الديناميكية والمجهزة للدخول لنظام الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن تلك النجاحات كانت أساس منح للجائزة.

ومن جانبه، أشار البروفيسور فادي علامة، رئيس إتحاد المستشفيات العربية، إلى أن مصر أصبحت نموذجًا ملهمًا في قطاع الرعاية الصحية بنجاحاتها المبهرة، حيث اعتمدت تطوير أنظمة رعاية صحية مستدامة، تعتمد على تحسين الوقاية والتشخيص المبكر والعلاج للأمراض، والتحول الأخضر للرعاية الصحية، إضافة إلى تعزيز ثقافة التحول والابتكار في جميع جوانب الرعاية الصحية بدءًا من تنظيم الخدمات وصولًا إلى تبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي،.

وينعقد منتدى اتحاد المستشفيات العربية في دورته الرابعة والعشرين، بتنظيم من اتحاد المستشفيات العربية بالتعاون مع دائرة الصحة أبو ظبي، تحت شعار "قيادة مستقبل الرعاية الصحية: استدامة، تحول، تعاون"، وبمشاركة 350 زائرًا، وأكثر من 50 متحدثًا من 12 دولة حول العالم.

وتتضمن فعاليات المنتدى، مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك قيادة المستشفيات العربية نحو التحول والاستدامة والقيادة والصحة الرقمية والابتكار، وغيرها، ويناقشها نخبة من الخبراء العالميين والعرب، بهدف المُضِّي قُدمًا بمستقبل قطاعات الرعاية الصحية في المنطقة، كما يتضمن معرضًا متخصصًا لمقدمي الخدمات لعرض أحدث التكنولوجيات والتقنيات والإبتكارات الطبية في قطاع الرعاية الصحية.