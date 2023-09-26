معلومات عن مرسى اليخوت في الإسماعيلية.. يعمل بالطاقة النظيفة (صور)

تعمل هيئة قناة السويس على إنهاء أعمال مرسى اليخوت في الإسماعيلية، والذي يعمل بالطاقة النظيفة، ومقرر افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في بيانات صحفية، أن مرسى اليخوت في الإسماعيلية هو مرسى أخضر لليخوت السياحية، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطويره ورفع كفائته، ضمن 3 مراس لليخوت في الإسماعيلية والسويس وبورسعيد.

مرسى اليخوت في الإسماعيلية يضم 100 يخت سياحي

وقال رئيس هيئة قناة السويس، في بيانات رسمية، إن الهيئة استهدفت رفع كفاءة وتطوير مرسى اليخوت في الإسماعيلية ليقدم قيمة مضافة لليخوت السياحية العابرة في المجري الملاحي لقناة السويس، كخدمات التزود بالوقود والمياه والكهرباء والإنترنت وخدمة الصيانة السريعة.

وبحسب بيانات الملاحة الرسمية على موقع هيئة قناة السويس الرسمي، فإن الهيئة خفضت رسوم العبور لليخوت بنسبة 50%، بشرط توقفها في أحد المواني المصرية، وهي واحدة من الآليات التي تنتهجها الهيئة ضمن السياسات التسويقية والتسعيرية شديدة المرونة، التي تُواكب كل المتغيرات المؤثرة على صناعة النقل البحري بكافة فئاته العالمية.

معلومات عن مرسي اليخوت في الإسماعيلية

وقالت البيانات الرسمية لهيئة قناة السويس، إن مرسى اليخوت في الإسماعيلية يستهدف تنشيط سياحة اليخوت في مصر، لما تتميز به من أماكن سياحية عالمية، مشيرة إلى أنه يقع على بحيرة التمساح في نفس مكان نادي الشراع، وعلى بعد خطوات من مشروع متحف قناة السويس العالمي وفيلا ديليسيبس.

ويستهدف مرسى اليخوت في الإسماعيلية استيعاب 100 يخت من اليخوت العابرة لقناة السويس، مقدمة حوافز لليخوت العابرة، تتضمن تخفيض رسوم العبور، بنسبة 50% بشرط توقفها في أحد الموانئ المصرية.

وتقدم هيئة قناة السويس إمكانية الحجز إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي الخاص بها، مع حاسبة آلية لتحديد رسوم العبور في القناة مع إمكانية عبور القطع الصغيرة مجانا.