هيئة الدواء تكشف القائمة الكاملة للأدوية المغشوشة.. منها قطرة عيون

أصدرت هيئة الدواء المصرية القائمة الكاملة للأدوية المغشوشة، وجاءت الأدوية متنوعة بين المضاد الحيوي، وقطرة العيون ومكمل غذائي، وذلك في إطار حرص الهيئة على ضبط السوق الدوائي في مصر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 للنهوض بالصحة العامة.

هيئة الدواء تحدد القائمة الكاملة للأدوية المغشوشة

وحدد هيئة الدواء المصرية القائمة الكاملة للأدوية المغشوشة، وجاءت على النحو التالى:-

- الدواء الأول Tarivid 200 mg وهو يستخدم كمضاد حيوي لالتهابات الجهاز التناسيلي للرجال والنساء

- الدواء الثاني المستحضر الحيوي هو Efalex Liquid 120ml يمكن التفرقة ظاهريا من خلال الكرتون الظاهري، كلمة إنجلترا بنقاط في العبوة الأصلية، والمقلدة لا يوجد، كما يوجد نقطة اختلاف أخرى في حجم المكونات.

الخط الساخن لهيئة الدواء

- الدواء الثالث هو مستحضر POLYFRESH وقالت إن هناك عبوات مغشوشة من المستحضر الدوائي في الأسواق وعلى المواطنين الرجوع إلى الطبيب أو الصيدلي حال الشراء أو الاتصال بالخط الساخن للهيئة.

وطالبت هيئة الدواء من المواطنين فى حال النزول لشراء أي عقار من هذه الأدوية لابد من طلب الخدمة من الصيدلى أو الطبيب للـاكد من الدواء الاصلي، أو الاتصال بالخط الساخن لهيئة وسيتم الرد على جميع التساؤلات والاستفسارات المختلفة