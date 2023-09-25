هل يحتاج طفلك إلى تطعيم الإنفلونزا مع دخول المدارس؟.. هيئة الدواء تجيب

مع اقتراب العام الدراسي الجديد الذي تفصلنا عنه أيام معدودة، والذي يتزامن مع فصل الخريف الذي يشهد تقلبات جوية، وتنتشر معه إصابة الأطفال بنزلات البرد، يكثر التساؤل عن مدى احتياج الطفل لتطعيم الإنفلونزا مع دخول المدارس.

هيئة الدواء المصرية أجابت عن السؤال الذي يشغل كثير من الأمهات مع بدء العام الدراسي، موضحة أنّ الأطباء يوصون بأن يحصل الطفل على لقاح الإنفلونزا بدءًا من عمر 6 أشهر.​

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، أنّ بعض الأطفال من عمر 6 أشهر حتى 8 سنوات، قد يحتاج إلى جرعتين في حالة أخذ اللقاح لأول مرة، على أن يتم الفصل بين الجرعتين بشهر.

جرعات لقاح الإنفلونزا الموسمية

وأضافت هيئة الدواء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّ الأشخاص الذين سبق لهم الحصول على جرعة واحدة فقط من لقاح الإنفلونزا، يحتاج إلى جرعتين من لقاح الإنفلونزا على أن يفصل بين الجرعتين 4 أسابيع على الأقل، للحصول على حماية أفضل.​

وتابعت هيئة الدواء المصرية، أنّه إذا كان الطفل عمره أكثر من 9 سنوات، أو تلقى سابقًا جرعتين من لقاح الإنفلونزا، فإنّه بحاجة إلى جرعة واحدة فقط من لقاح الإنفلونزا هذا الموسم.

ونصحت هيئة الدواء المصرية، أولياء الأمور، بالرجوع إلى مقدم الرعاية المختص قبل الحصول على لقاح الإنفلونزا للتأكد من أنّ الطفل غير مصاب بأي حالة مرضية، مثل الربو أو الحساسية، نتيجة لحصوله على اللقاح أو وجود أي موانع لاستخدامه.​

سعر لقاح الإنفلونزا الموسمية

وفي السياق، أوضحت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية 2023-2024 في مراكز التطعيمات بالمصل واللقاح، موضحة عبر صفحتها على فيس بوك، أنّ النوع المتوافر حاليا هو اللقاح الرباعي Tetravalent، وسعر الجرعة 267 جنيها فضلا عن خدمة التطعيم.

موعد بدء المدارس

يذكر أنّ وزارة التربية والتعليم، أعلنت أنّ 30 سبتمبر المقبل هو موعد دخول المدارس الحكومية بجميع مراحلها التعليمية من رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي والثانوي، فيما تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي يوم 27 يناير.