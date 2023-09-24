«هيئة الدواء» توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن المضادات الحيوية

حذَّرت هيئة الدواء المصرية المواطنين، من الإسراف في استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية، مؤكدة أن هذا التصرف الخاطئ يؤدي في النهاية لعدم فعاليتها في القضاء على البكتيريا الضارة حال الإصابة بها.

مقاومة المضادات الحيوية

قالت «هيئة الدواء»، في منشور توعوي صدر عنها اليوم، أن معلومة كون المضادات الحيوية آمنة وسريعة المفعول، لاستخدامها في أي وقت وفي أي ظروف، هو «معلومة خاطئة»، مضيفة: «استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية يؤدي إلى مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية؛ وبالتالي لا يستطيع المضاد الحيوي القضاء عليها».​​​

وأضافت: «يزداد ظهور مقاومة المضادات الحيوية وانتشارها في الحالات التي تستخدمها دون وصفة طبية للاستعمال البشري أو الحيواني».

وواصل المنشور: «انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في مرافق الرعاية الصحية والمجتمعات وحول العالم بيحصل بسرعة وبيمثل خطر على الصحة العامة».

ترشيد المضادات الحيوية

واختتمت هيئة الدواء منشورها، قائلة: «لذلك نؤكد على أهمية ترشيد استخدام المضادات الحيوية، واتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما نوصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث إن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء».​​