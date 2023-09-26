عاجل.. هيئة الدواء تحذّر من مكمل غذائي شهير

أصدرت هيئة الدواء المصرية، منشورا تحذيريا بشأن عقار Efalex Liquid 120ml، والتشغيلات التابعة له، موضحة أنّه من إنتاج شركة ﺳﻴﺠﻤﺎ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪواﺋﻴﺔ لصالح شركة UK تشغيلة رقم 11402.

ووجّهت هيئة الداواء، المواطنين، بالاتصال بالخط الساخن للهيئة 15301 أو طلب المعرفة من خلال الصيدلي أو الطبيب المشرف على الحالة، حال ظهور أي مشكلات.

التفرقة بين المغشوش والمقلد

وأوضحت هيئة الدواء كيفية التفرقة بين العبوات الأصلية والمقلدة من التشغيلة الجديدة للعقار، كما يلي.

- العبوات الأصلية الكرتون الخارجي بياناتها المطبوعة واضحة، أما العبوات المقلدة فالبيانات المطبوعة فيها باهتة ويوجد اهتزاز في الطباعة مع اختلاف في نوع الخط المستخدم كما في كلمة stored، حيث الأحرف الأولى متشابكة.

- العبوات الأصلية، العبوة الزجاجية مكتوبا على المصلق الأصلي فيتامين 7 مجم، والعبوات المقلدة مكتوب على المصلق المقلد فيتامين 7.8 مجم.

وأضافت هيئة الدواء، أنّ اﻟﺘﺸﻐﻴﻼت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة في اﻟﻌﺒﻮة اﻟﻤﻘﻠﺪة، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وارد ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﻮر.

يذكر أنّ المستحضر يستخدم كمكمل غذائي ويساعد في دعم جميع وظائف العين والدماغ، بما في ذلك زيادة القدرة على التعلم والتنسيق والتركيز.