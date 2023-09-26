تفاصيل الحالة الصحية للفنانة الإيطالية صوفيا لورين بعد خضوعها لجراحة عاجلة

تتعافى الفنانة الإيطالية صوفيا لورين في أحد مستشفيات سويسرا بعد سقوطها في منزلها بجنيف، وطمأنت الجمهور على حالتها الصحية بعد خضوعها إلى جراحة ناجحة، وقال المتحدث الرسمي للممثلة، «إن العملية الجراحية سارت بشكل جيد وهي الآن بحاجة إلى الراحة وسيتم حل كل شيء»، وفقا لما نشرته وكالة «رويترز» الإخبارية.

وقع الحادث المؤسف لـ صوفيا لورين في حمام منزلها في جنيف، ما أدى إلى إصابتها بكسور في القدم والفخذ، الأمر الذي يتطلب عناية طبية فورية، ومع ذلك، من المشجع أن نلاحظ أن الجراحة كانت ناجحة، مما مهد الطريق لطريقها للتعافي.

صوفيا لورين تحصل على دعم عائلتها في أزمتها الصحية

تلقت صوفيا لورين دعمًا ثابتًا من عائلتها طوال هذا الوقت العصيب، وكان ابناها، كارلو جونيور، 54 عامًا، وإدواردو، 50 عامًا، يقفان إلى جانب والدتهما بثبات أثناء إقامتها في المستشفى، وهذان الابنان هما نتاج زواجها من المنتج السينمائي الراحل كارلو بونتي، الذي توفي عام 2007 عن عمر يناهز 94 عامًا.