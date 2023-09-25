صوفيا لورين تخضع لعملية جراحية طارئة بعد سقوطها داخل منزلها

خضعت النجمة العالمية صوفيا لورين لعملية جراحية طارئة خلال الساعات الماضية، بعد إصابتها بعدة كسور بما في ذلك كسر في عظم الفخذ، بعد سقوطها في منزلها بسويسرا، يوم 20 سبتمبر الجاري، وتقول المصادر إن أبناء الممثلة «كارلو» و«إدواردو» بجانبها في المستشفى، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

وسقطت الممثلة الإيطالية البالغة من العمر 89 عامًا، في حمام منزلها وأصيبت بعدة كسور في رجلها، وكسر خطير في عظم الفخذ يحتاج لعملية جراحية، حسبما قال مصدر مقرب من الممثلة لصحيفة «هوليوود ريبورتر»، وأضاف المصدر أن هناك تفاؤلا حذرا بشأن نتيجة العملية، وتعافي «لورين»، وستتضمن فترة نقاهة قصيرة ثم فترة تأهيل طويلة.

تفاصيل الظهور الأخير لـ صوفيا لورين

وجاء سقوط «لورين» قبل أيام من افتتاح مطعمها في مدينة باري الإيطالية في 26 سبتمبر، وهو المطعم الرابع من نوعه الذي يحمل اسمها، ولكن تم الآن إلغاء جميع ارتباطاتها في المستقبل، وكان آخر ظهور علني لـ «لورين» في عرض أزياء أرماني في فينيسيا يوم 2 سبتمبر، والذي أقيم خلال الدورة الـ80 من مهرجان فينيسيا السينمائي.