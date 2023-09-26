شروط تأييد المرشحين في الانتخابات الرئاسية.. أبرزها توقيع «نموذج 4»

بالتزامن مع بدء استقبال مكاتب التوثيق بالشهر العقاري، للمواطنين منذ مساء أمس الاثنين، لتحرير توكيلات لتأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية، هناك العديد من الشروط الواجب معرفتها، قبل تحرير التوكيلات، حتى يكون الأمر قانونيا.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» شروط تحرير تأييد المرشحين بالانتخابات الرئاسية، كما يلي:

- يتضمن نموذج تأييد المترشحين بالشهر العقاري، بيانات المواطن ومحل إقامته، واسم المترشح وشهرته.

- توقيع المواطن على إقرار، بعدم سبق تأييد المترشح أو مرشح آخر لمنصب رئاسة الجمهورية لعام 2024، وأن جميع البيانات المثبتة صحيحة.

شروط تأييد أحد مرشحي الرئاسة

1- التوجه للشهر العقاري التابع لمحل الإقامة

2- طلب «نموذج تأييد طالب ترشح».

3- نموذج رقم 4 الهيئة الوطنية للانتخابات.

4- إحضار بطاقة الرقم القومي الأصلية.

5- كتابة اسم المُرشح.

عدم جواز تأييد المرشح أكثر من مرة

6- لا يجوز للمواطن تأييد راغب الترشح عدة مرات.

7- لا يجوز للمواطن تأييد أكثر من مترشح.

8- يُحظر التأييد بالوكالة.