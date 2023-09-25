قواعد وإجراءات الاعتراض على طالب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن قواعد وإجراءات الاعتراض على طالب الترشح، وكذلك إجراءات التظلم من الاستبعاد من الانتخابات الرئاسية، والبت فيه، وذلك من خلال 4 مواد رئيسية كالتالي:

المادة الأولى

لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة الوطنية للانتخابات على أي طالب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 17 و18 من شهر أكتوبر 2023 خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

المادة الثانية

تتولى الهيئة فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات التي تقدم وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر حتى يوم السبت الموافق 21 من الشهر نفسه.

المادة الثالثة

لكل من استُبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 من شهر أكتوبر 2023.

وتبت الهيئة في التظلم يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023 وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره بالمثول أمامها ولو تخلف عن الحضور.

ويعلن المتظلم بخطاب رسمي يسلم له شخصيا أو لوكيله أو في محله المختار المعين منه بواسطة المحضر المعتمد لدى الهيئة.

المادة الرابعة

يُنشر هاذ القرار في الجريدة الرسمية وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه.