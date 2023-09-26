خبير اقتصادي: مبادرة «حياة كريمة» هدفها توسيع مظلة الحماية الاجتماعية 

قال الدكتور ماجد عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، إنّ قرارات الرئيس السيسي التي تصب في صالح الحماية الاجتماعية في ذلك التوقيت، بالغة الأهمية.

حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية

وأضاف الخبير الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «لو رجعنا بالذاكرة إلى الخلف وتذكرنا بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر عام 2016، بدأت الدولة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية، فى إعداد حزمة وخطة كبيرة جدًا للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بهدف تحسين جودة الحياة ومستوى معيشة المواطن المصري».

«حياة كريمة» تحقق التنمية المستدامة

وتابع: «ترسيخًا لمبدأ العدالة الإجتماعية، فإن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، الهدف منها ضمان حياة كريمة للمواطن المصري وتحقيق التنمية المستدامة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال قرارات الرئيس السيسي الأخيرة، والهدف من هذه الحزمة إضافة الى القرارات والبرامج السابقة، زيادة قاعدة المستفيدين من مبادرة حياة كريمة وتحسين جودة حياة المواطن».

وأوضح أنه جرى إصدار الكثير من الإجراءات والقوانين التي تغطي الفئات الأكثر احتياجًا بشكل أكبر.