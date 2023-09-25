لقاء سويدان لـ«الوطن»: «صوتي للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية»

أشادت الفنانة لقاء سويدان بالإنجازات التي شهدتها مصر على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الأخيرة.

وقالت لقاء سويدان لـ«الوطن»: «طبعا ودون تفكير أؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لأن مصر على يده شهدت العديد من الإنجازات، وحدثت بها تغيرات واسعة، وما أسعدني هو اهتمامه بالطبقة المتوسطة ومبادرة (حياة كريمة)».

لقاء سويدان: الرئيس السيسي أفضل من يحافظ على مصر

وتابعت: «سأشارك في العملية الانتخابية، وأعطي صوتي للرئيس السيسي، فيكفي ما فعله في الطرق، وكذلك بالمدن الجديدة والمساكن والاهتمام بالفقراء والمارس والمستشفيات، فالرئيس السيسي أفضل من يحافظ على مصر وشعبها».