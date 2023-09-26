رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.. اعرف الخطوات

أعلن مكتب التنسيق، عن رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، للتحويل من كلية لكلية أخرى، ومن معهد لمعهد آخر، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق طلاب الدبلومات الفنية 2023.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، خطوات ورابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.

رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خطوات ورابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، والتي جاءت على النحو التالي:

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هـنـــا.

- اختيار مرحلة تقليل الاغتراب 2023.

- كتابة رقم الجلوس والرقم السري دون أخطاء.

- تحديد الكلية أو المعهد المراد التحويل إليه.

- الضغط على جملة تم التسجيل.

وأكّد السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أنَّ رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، مُستمر في استقبال رغبات طلاب الشهادات الفنية من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكّدًا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني http://www.tansik.digital.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023-2024.