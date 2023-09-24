‎نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. تظهر خلال ساعات

تظهر خلال الساعات المقبلة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لنظامي 3 و5 أعوام، والتي يبحث طلاب التعليم الفني عن رابط الحصول عليها، وذلك بعدما أغلق موقع التنسيق الإلكتروني مساء الثلاثاء الماضي التسجيل، في موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2023، حيث استمر التقديم لمدة أسبوعين.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، أنه سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023 للتحويل بين الكليات والمعاهد وفقا لضوابط التحويلات التي حددتها في تنسيق الجامعات.

توقعات نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويمكن الاسترشاد بتوقعات القبول بالكليات والمعاهد ضمن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات، ونظام 3 سنوات بكافة التخصصات والحد الأدنى للقبول بها، وفقًا لـ تنسيق 2022، عبر الروابط التالية:

تنسيق الدبلومات الفنية تجارى نظام 5 سنوات

تنسيق الدبلومات الفنية تجارى نظام 3 سنوات

تنسيق الدبلومات الفنية صناعى نظام 5 سنوات

تنسيق الدبلومات الفنية صناعى نظام 3 سنوات

تنسيق الدبلومات الفنية سياحة نظام 3 سنوات

تنسيق الدبلومات الفنية زراعى نظام 5 سنوات

تنسيق الدبلومات الفنية زراعى نظام 3 سنوات

تنسيق الدبلومات الفنية للمعاهد

وأكدت وزارة التعليم العالي، أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية عن طريق رقم الجلوس، وكذلك الرقم السري فور اعتماد النتيجة، وإعلانها بشكل رسمي من خلال موقع التنسيق.