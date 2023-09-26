اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا: سعداء بقرب موعد العرس الانتخابي للرئاسة

أعرب مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، عن سعادته بقرب موعد العرس الانتخابي، كونها فرصة لتجديد الثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية أخرى، لاستكمال رحلة البناء والتطوير والتنمية التي تشهدها مصر منذ توليه الرئاسة وحتى الآن.

اتحاد الكيانات المصرية

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا يدعم حملة «مواطن من أجل مصر»، والتي أطلقت في أمريكا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا أنه فور إعلان اللجنة العليا للانتخابات مواعيد الانتخابات للمصريين بالخارج أمس، عقد مجلس إدارة اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا اجتماعا طارئا لدراسة الموقف واتخاذ القرارات اللازمة استعدادا للانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أنه في البداية جرى التواصل مع الأعضاء داخل الاتحاد، ووافق الجميع على ما تقرره إدارة الاتحاد من قرارات ودعمهم انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي مرة أخرى.

وأشار إلى أن من أسباب تجديد الثقة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحرص على استمرار خطة التنمية وإعادة بناء مصر بنظام حديث يضعها في مقدمة بلاد العالم، وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لاستكمال المسيرة التي بدأها الرئيس بناء على طلب الشعب.

وعن استعدادت الاتحاد خلال أيام الانتخابات الرئاسية المقبلة، أكد أنه جرى وضع خطة متكاملة لمواجهة الحملات المضللة خلال الفترة الانتخابية، منها: إطلاق حملة توعية بفيديوهات من أعضاء الاتحاد لمواجهة اكاذيب الخونة العملاء، وتجهيز حملة توعية ضد السموم المنتشرة في نكت أعداء الوطن معتمدين على حب الشعب المصرى للفكاهة، بالإضافة إلى عمل زيارات ميدانية لأعضاء الاتحاد في العواصم الأوروبية للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وعقد لقاءات موسعة على تقنية زووم لنقاش مفتوح مع جميع المصريين في أوروبا.