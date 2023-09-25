المسؤول عن تغطية الانتخابات الرئاسية بجريدة «الوطن»: مكاتب الشهر العقاري امتلأت بالمواطنين

أكد الكاتب الصحفي أحمد ربيع، المسؤول عن تغطية الانتخابات بجريدة «الوطن»، أننا بدأنا الماراثون الانتخابي، وهو الاستحقاق الانتخابي الخامس الذي تشرف عليه الهيئة الوطنية للانتخابات، وسيكون آخر استحقاق يشرف عليه القضاء، موضحًا أن شروط الترشح تستلزم أن يحصل المرشح على تزكية 20 نائبًا من البرلمان أو 25 ألف توكيل من 15 محافظة بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة.

حشود من المواطنين على مكاتب الشهر العقاري

وتابع ربيع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر فضائية ON: «كان هناك حشود من المواطنين عقب الانتهاء من المؤتمر الصحفي على مكاتب الشهر العقاري لعمل توكيلات، بالتنسيق مع وزارة العدل، والهيئة الوطنية للانتخابات، وحددت من بين قراراتها عددا كبيرا من مكاتب الشهر العقاري للتوثيق»، لافتًا إلى أنه يتم التأكد من صحة التأييدات من خلال الماسح الضوئي».

الهيئة الوطنية: نتواصل مع مكاتب العدل والشهر العقاري

وتابع ربيع أن الهيئة الوطنية تتواصل مع مكاتب العدل والشهر العقاري، حيث لا يجوز لأي مواطن عمل توكيل لأكثر من مرشح، موضحا أن القواعد حددها القانون، وأي مواطن مقيد في قاعدة بيانات الناخبين له حق في تزكية أي مرشح».