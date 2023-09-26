الموسيقار هشام خرما في ضيافة «It’s Showtime» الليلة

يستضيف برنامج «It's Showtime» على قناة «CBC»، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 11.30 مساءً، الموسيقار هشام خرما.

هشام خرما بدأ مسيرته الاحترافية عام 2010، وعمل كمخرج إبداعي في مجال الإعلانات على جانب قيامه بالتأليف والتوزيع الموسيقى، وله العديد من المقطوعات الشهيرة إلى جانب الموسيقى التصويرية لمسلسل «سوتس بالعربي».

تفاصيل اللقاء الخاص مع الموسيقار هشام خرما

اللقاء مع هشام خرما يتناول مسيرته الفنية وتأثير حياته الشخصية وتنقله بين عدد من المدن في العالم أثناء نشأته على ما يقدمه من أعمال.

من هو هشام خرما؟

هشام خرما موسيقار ومنتج ومدير فني ومؤثر اجتماعي، وُلد ونشأ في القاهرة، وعاش بين ميامي وهامبورج ودبي، وهو ما أدى إلى تأثره بالعديد من الثقافات التي شكلت شخصيته وموسيقاه أيضا، جمع في موسيقاه بين الآلات الشرقية والغربية ليقدم مقطوعات مميزة، وفي 2016 بدأ في إحياء الحفلات الموسيقية، وبحلول عام 2019 دخل عالم تأليف الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات.

ويأتي اللقاء بعد مجموعة من الحفلات الناجحة، كان آخرها في الدورة الـ31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، إذ لاقت الحفلة نجاحًا كبيرًا عزف خلالها «خرما» مقطوعات موسيقية.