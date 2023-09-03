الموسيقار هشام خرما: «بحب أعزف قصاد الأهرامات أو في القلعة»

أعرب الموسيقار هشام خرما، عن سعادته؛ للمشاركة في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بعد غياب عامين، قائلا: «مبسوط من مشاركتي السنة دي في مهرجان القلعة وأتمنى المهرجان يخرج بأحسن شكل وبحب مهرجان القلعة لأنه مولود كبير والمكان عريق وبكون مبسوط وبحب أعزف وأنا قصاد الأهرامات أو في القلعة».

المشاركة في مهرجان القلعة تعطيه إيحاء لتقديم الموسيقى

قال هشام خرما، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة: إنه منذ بداياته الفنية كان يعتبره نفسه يؤلفها عند القلعة أو الأهرامات وأماكن عبق التاريخ المصري، موضحا أن المشاركة في مهرجان القلعة تعطيه إيحاء لتقديم الموسيقى.

«خرما»: «هقدم مقطوعات موسيقية فيها إعادة توزيع»

وتابع: «هقدم حاجات قديمة وعامل مقطوعات موسيقية فيها إعادة توزيع، وإحنا وسط جمهور كبير وفي أذواق مختلفة وطالما المبدع بيقدم حلو يستمر، والجميل هو اللي بيفرض نفسه والفن هو اللي بيتكلم في النهاية».