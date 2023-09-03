هشام خرما لـ«الوطن»: متحمس لمقابلة جمهور القلعة.. وشكرا لـ«المتحدة»

أعرب الموسيقار هشام خرما عن تحمسه لمقابلة جمهور القلعة ضمن فعاليات الليلة العاشرة من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، المقام على مسرح قلعة صلاح الدين حتى السابع من شهر سبتمبر الجاري.

هشام خرما متحمس لمقابلة جمهور القلعة

وأوضح خرما فى تصريحات لـ«الوطن»: «متحمس ومتشوق للغاية لمقابلة جمهور القلعة، أي فنان حلم من أحلامه أنه يعزف أمام جمهور كبير مثل جمهور القلعة وسط كوكبة ونخبة من الفنانين المتميزين، خاصة أن جمهوره من أكبر المسارح الفنية في مصر».

هشام خرما يشكر المتحدة

وقدم خرما، الشكر لقناة الحياة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على نقلها لفعاليات المهرجان، قائلا: «ما فعلته الشركة المتحدة وقناة الحياة أمر يحترم لأنه قام بإيصال جميع أنواع وأشكال الفنون المختلفة لجميع عناصر وطوائف المجتمع».

من المقرر أن يعزف اليوم هشام خرما عددا من المقطوعات الموسيقية في حفله بالقلعة رفقة الفنانة التونسية غالية بن علي؛ إذ من المقرر أن يعزف مقطوعات منها اندلس، فيرست ڤواياچ، كون، هوب، ڤالي اوف ذا كينجز، الحكاية، كويست، الإيمان والعصر، مراكش، البداية، اليقين، الغروب، لوست والنهاية.