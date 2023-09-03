هشام خرما يبدأ حفله في القلعة بتقديم أبرز مقطوعاته الموسيقية

بدأ الموسيقار هشام خرما قبل قليل، في وصلته الموسيقية، التي يقدمها لجمهور القلعة، ضمن فعاليات الليلة العاشرة من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، المقام على مسرح قلعة صلاح الدين حتى السابع من شهر سبتمبر الجاري.

حفلة هشام خرما بمهرجان القلعة

من المقرر أن يعزف اليوم هشام خرما عدد من المقطوعات الموسيقية فى حفله بالقلعة، رفقة الفنانة التونسية غالية بن علي، إذ يعزف مقطوعات منها اندلس، فيرست ڤواياچ، كون، هوب، ڤالي اوف ذا كينجز، الحكاية، كويست، الايمان والعصر، مراكش، البداية، اليقين، الغروب، لوست والنهاية.

كان خرما أدلى بتصريحات لـ«الوطن»، عن مشاركته في حفل اليوم، قال فيها: «متحمس ومتشوق للغاية لمقابلة جمهور القلعة، اى فنان حلم من احلامه انه يعزف امام جمهور كبير مثل جمهور القلعة، وسط كوكبة ونخبة من الفنانين المتميزين، خاصة ان جمهور مهرجان القلعة من أكبر المسارح الفنية فى مصر».

حفل غالية بن علي بمهرجان القلعة

فى العاشرة مساء تتغنى التونسية غالية بن علي، بعدد من أعمالها الخاصة إضافة إلى نخبة من أعمال زمن الفن الجميل منها روح، بلغوها، تونس، دع عنك، ألم مسكني، هيمتنى، يا مسافر وحدك، لاموني اللي غاروا منى، عرفت الهوى، الف ليلة وليلة وغيرها.