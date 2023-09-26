كوريا الجنوبية تستضيف دبلوماسيين من اليابان والصين لتهدئة مخاوف بكين

استضافت كوريا الجنوبية دبلوماسيين كبار من الصين واليابان، لعقد اجتماع ثلاثي نادر اليوم، يُنظر إليه على أنّه يهدف إلى تهدئة مخاوف بكين بشأن تعزيز الدولتين الحليفتين للولايات المتحدة تعاونهما مع واشنطن، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وتشمل أهداف الاجتماع تمهيد الطريق لاستئناف عقد اجتماعات قمة ثلاثية بين زعماء الدول، وهي الاجتماعات التي توقفت منذ 2019 في أعقاب نزاعات قانونية ودبلوماسية وتجارية بين سول وطوكيو، بشأن قضايا تعود إلى الفترة بين عامي 1910 و1945 عندما كانت كوريا تحت الاحتلال الياباني.

ومنذ ذلك الحين، يتخذ الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، خطوات من أجل إصلاح العلاقات، إذ عقدا في أغسطس قمة ثلاثية تاريخية مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وتعهد خلالها الثلاثة بتعزيز التعاون، بما في ذلك التعاون في مجالي الدفاع والأمن الاقتصادي.

وقال مسؤول كبير في حكومة كوريا الجنوبية، إنّ الصين كان لها دور رائد في السعي لتحقيق التعاون الثلاثي وترتيب الاجتماعات منذ توتر العلاقات بين سول وبكين في 2017، على خلفية نشر نظام ثاد الأمريكي المضاد للصواريخ في كوريا الجنوبية.