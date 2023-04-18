رئيس الوزراء الياباني: نريد العمل مع أمريكا للحفاظ على النظام الدولي

أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، أن بلديهما سيعملان معًا لتحقيق نجاح قمة مجموعة السبعة في هيروشيما الشهر المقبل، نقلا عن وكالة أنباء «كيودو» اليابانية.

وزار بلينكن مكتب رئيس الوزراء في طوكيو بعد اختتام الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول السبع، الذي استمر3 أيام في منتجع كارويزاوا بوسط اليابان.

لقاء مع كبار المسؤولين الأمريكيين

والتقى كيشيدا مؤخرًا مع كبار المسؤولين الأمريكيين الذين يزورون اليابان على التوالي لتعزيز الزخم نحو قمة مجموعة السبع، المقرر عقدها في دائرته الانتخابية في هيروشيما، المدينة التي دمرتها قنبلة ذرية أمريكية في أغسطس 1945.

الحفاظ على نظام دولي قائم على القواعد

وفي بداية الاجتماع، قال إن اليابان تريد العمل مع الولايات المتحدة للحفاظ على نظام دولي قائم على القواعد، في إشارة واضحة إلى النفوذ العسكري الإقليمي المتزايد للصين والحرب الروسية ضد أوكرانيا.

ووصف بلينكين مجموعة السبع بأنها لجنة توجيهية حاسمة للاقتصادات الديمقراطية الرائدة، وقال لكيشيدا إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتطلع إلى متابعة جدول الأعمال الذي حددته اليابان في القمة التي تستمر ثلاثة أيام والمقرر عقدها في 19 مايو.

وأعرب عن حرصه على طرح رؤيته لعالم خالٍ من الأسلحة النووية في قمة مجموعة الدول السبع في هيروشيما.

وفي كارويزاوا، أظهر وزراء خارجية مجموعة الدول السبع وحدتهم تجاه قضية تايوان، بينما حثوا الصين على التصرف بمسؤولية كعضو في المجتمع الدولي.

كما تعهد وزراء من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بتشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا ومواصلة دعم أوكرانيا التي تتعرض لهجوم موسكو منذ فبراير 2022.