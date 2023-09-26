كوريا الجنوبية توجه تحذيرا لجارتها الشمالية بشأن الأسلحة النووية

وجه الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، تحذيرًا شديد اللهجة ضد كوريا الشمالية اليوم، قائلًا إن النظام يقضى عليه من قبل التحالف بين سول وواشنطن إذا استخدم الأسلحة النووية، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

أدلى الرئيس «يون» بهذا التحذير خلال خطاب ألقاه بمناسبة يوم القوات المسلحة الـ75، الذي يجرى الاحتفال به في الأول من أكتوبر، إحياء لذكرى تأسيس القوات المسلحة للبلاد.

تهديد خطير للسلام العالمي

وقال خلال مراسم تذكارية أُقيمت في قاعدة سول الجوية في سيونجنام، جنوب العاصمة: «يتعين على النظام الكوري الشمالي أن يدرك بوضوح أن الأسلحة النووية لن تكون قادرة أبدًا على ضمان أمنه»، مشيرًا إلى أن النظام يقوم بتطوير قدراته النووية والصاروخية على الرغم من تحذيرات المجتمع الدولي، ويهدد بشكل صارخ باستخدام الأسلحة النووية.

وقال: «هذا يشكل تهديدًا وجوديًا لشعبنا وتحديًا خطيرًا للسلام العالمي، واستنادًا إلى القدرات القتالية الجاهزة للمعركة وموقف الاستعداد القوي، وينتقم جيشنا على الفور ضد أي استفزاز من جانب كوريا الشمالية، وفي حال استخدامها الأسلحة النووية، فسيتم القضاء على نظامها من خلال رد فعل ساحق من قبل التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة».

وذكر: «هوس النظام الكوري الشمالي بتطوير الأسلحة النووية يؤدي إلى تفاقم معاناة الشعب الكوري الشمالي»، وأضاف «أن النظام الشمالي ما زال يواصل استغلال وقمع أفراد شعبه وانتهاك حقوقهم».

وقال إن كوريا الجنوبية ستواصل تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة واليابان على أساس تحالفها الصارم مع واشنطن، وتؤسس لموقف أمني قوي من خلال التضامن الوثيق مع الدول الشريكة لها.

وأضاف: «علاوة على ذلك، لن ينخدع شعبنا أبدًا بحيل السلام الزائفة التي يمارسها النظام الشيوعي في كوريا الشمالية وأتباعه والقوى المناهضة للدولة».