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بدء تلقي طلبات التزكية من أعضاء «النواب» داخل البهو الفرعوني بعد قليل

كتب:

ولاء نعمة الله
10:59 ص | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
النواب

النواب

يشهد البهو الفرعوني بمجلس النواب، بعد قليل، بدء تلقي طلبات التزكية من أعضاء مجلس النواب للمرشح الرئاسي لجمهورية مصر العربية 2024، ومن المقرر استمرار تلقي طلبات التزكية حتى الثلاثاء المقبل، بحضور عدد كبير من النواب.

تلقي طلبات التزكية

ووفقا لنص المادة 142 من الدستور، يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

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