رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

البيت الأبيض: رئيس مجلس النواب لم يحصل على تأييد كاف لعزل بايدن

كتب:

عمرو حسني
09:55 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
البيت الأبيض

البيت الأبيض

وصف البيت الأبيض التحقيقات التي دعا إليها رئيس مجلس النواب الأمريكي، الرامية إلى عزل الرئيس جو بايدن، بأنها تستند إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة.

عدم الحصول على تأييد كاف

وأضاف البيت الأبيض، في بيان عاجل أوردته فضائية «العربية» مساء اليوم الأربعاء، أن رئيس مجلس النواب لم يحصل على تأييد كاف للتصويت على بدء التحقيق في عزل بايدن.

رفض البيت الأبيض للإجراء

وفتح مجلس النواب الأمريكي قبل يومين تحقيقاً في عزل بايدن، وسط رفض البيت الأبيض لهذا الإجراء.

اقرأ المزيد:

البيت الأبيض: فتح التحقيق في قضية عزل بايدن له دوافع سياسية

البيت الأبيض يكشف عن حالة السيدة الأولى بعد إصابتها بكورونا

البيت الأبيض يعلن عن تقديم دعم عسكري جديد لأوكرانيا ضد روسيا

البيت الأبيض يعلن إصابة السيدة الأولى جيل بايدن بفيروس كورونا

البيت الأبيض: نتابع محاولة الاستيلاء على السلطة في الجابون
بقلم عمرو حسني