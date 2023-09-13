البيت الأبيض: رئيس مجلس النواب لم يحصل على تأييد كاف لعزل بايدن

وصف البيت الأبيض التحقيقات التي دعا إليها رئيس مجلس النواب الأمريكي، الرامية إلى عزل الرئيس جو بايدن، بأنها تستند إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة.

عدم الحصول على تأييد كاف

وأضاف البيت الأبيض، في بيان عاجل أوردته فضائية «العربية» مساء اليوم الأربعاء، أن رئيس مجلس النواب لم يحصل على تأييد كاف للتصويت على بدء التحقيق في عزل بايدن.

رفض البيت الأبيض للإجراء

وفتح مجلس النواب الأمريكي قبل يومين تحقيقاً في عزل بايدن، وسط رفض البيت الأبيض لهذا الإجراء.