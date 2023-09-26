فيلم «مرعي البريمو» يتذيل قائمة الإيرادات اليومية ويحقق 3700 جنيه أمس

بعد أسابيع من تصدّر قائمة إيرادات أفلام موسم صيف 2023 السينمائي، تراجع فيلم «مرعي البريمو» بطولة الفنان محمد هنيدي ليتذيل القائمة، إذ حقق أمس الاثنين إيرادات بلغت 3 آلاف و690 جنيهًا، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ويستمر فيلم «مرعي البريمو» في دور العرض السينمائي للأسبوع الثامن على التوالي، وبلغت الإيرادات التي حققها الفيلم على مدار الفترة الماضية منذ بداية طرحه في أغسطس الماضي، لـ16 مليونًا و470 ألف جنيه.

محمد هنيدي يستأنف تصوير «الجواهرجي»

وعلى الجانب الآخر، يستأنف الفنان محمد هنيدي تصوير مشاهده في فيلم «الجواهرجي» الذي يجمعه بالفنانة منى زكي، بعد ما يقرب من 25 عامًا منذ تعاونهما في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية».

والفيلم من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، ويجمع في بطولته مجموعة من النجوم، من بينهم أحمد السعدني، ولبلبة، وريم مصطفى، وعارفة عبدالرسول، والفنان الراحل أحمد حلاوة، إضافة إلى تارا عماد.