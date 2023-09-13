منى زكي تعلن استئناف تصوير فيلم «الجواهرجي» مع محمد هنيدي (صور)

أعلنت الفنانة منى زكي، استئناف تصوير فيلم «الجواهرجي»، مع الفنان محمد هنيدي، اليوم، بعد فترة توقف طويلة، تجاوزت العام، إذ تتبقى مشاهد معدودة، قبل أنّ يدخل الفيلم مرحلة المونتاج.

ونشرت منى زكي، عبر خاصية «ستوري» حسابها على «إنستجرام»، صورًا من كواليس التصوير، تجمعها بكل من محمد هنيدي، وأحمد صلاح السعدني، وتارا عماد، إذ يتواجد فريق العمل في إحدى المناطق الساحلية.

وكان إسلام خيري، مخرج فيلم الجواهرجي، قال لـ«الوطن» في وقتٍ سابق، إنه لا يواجه أزمة في مشاهد الفنان أحمد حلاوة، رغم وفاته قبل الانتهاء من تصوير كل مشاهده، إذ سيُعالج ذلك في مرحلة المونتاج.

ويجسد الراحل أحمد حلاوة، دور والد منى زكي، التي تجسد زوجة هنيدي بالفيلم، ويجمع العمل بين منى زكي، ومحمد هنيدي، بعد 23 عاما من فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية».

فيلم «الجواهرجي» بطولة محمد هنيدي، ومنى زكي و أحمد حلاوة، أحمد صلاح السعدني، لبلة ، تارا عماد، ومن إخراج: إسلام خيري، وتأليف: عمر طاهر.