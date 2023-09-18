محمد هنيدي يواصل تصوير فيلم «الجواهرجي» في محل ذهب بمصر الجديدة

يواصل الفنان محمد هنيدي تصوير فيلمه الجديد «الجواهرجي»، في أحد الشوارع بمنطقة مصر الجديدة، بأحد محلات الذهب.

دور محمد هنيدي في فيلم «الجواهرجي»

ويجسد الفنان محمد هنيدي دور تاجر مجوهرات، ولكنه يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته ما يؤدي إلى دخوله مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، وتعتمد أحداث الفيلم على الكوميديا والتشويق والإثارة، ويتزوج من الفنانة منى زكي خلال أحداث الفيلم.

أبطال فيلم «الجواهرجي»

فيلم «الجواهرجى» من بطولة محمد هنيدي ومنى زكي، ولبلبة، وأحمد صلاح السعدني وتارا عماد، أحمد صلاح السعدني، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.

تعاون هنيدي مع منى زكي

يعيد فيلم «الجواهرجي» محمد هنيدي ومنى زكي للتعاون معا بعد نحو 25 عامًا منذ عرض فيلمهما الشهير صعيدي في الجامعة الأمريكية الذي كان عُرض في عام 1998 وحقق نجاحا كبيرا.