«الخط الثالث للمترو»: تقليل زمن تقاطر القطارات بالتزامن مع مباراة الأهلي وسان جورج

أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو» المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر، توافر قطار كل 5 دقائق بالتزامن مع مباراة الأهلي وسان جورج اليوم في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتبت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عشاق الكورة مستنيين ماتش الأهلي وسان جورج النهاردة، وإحنا كمان مستعدين لتقديم أفضل مستوى من الخدمة والنظام لاستقبال الجمهور بالشكل اللائق في محيط استاد القاهرة وتحديدا في محطتي الاستاد وأرض المعارض».

وأضافت: «مع توافر قطار كل 5 دقائق هتقدر توصل للماتش بسرعة وترجع دون أي متاعب ماتنساش تحافظ على روحك الرياضية طول الوقت».