السكة الحديد تعلن إيقاف تشغيل قطار النوم «القاهرة - مرسى مطروح» وتوضح السبب

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتباراً من غداً الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر الجاري، إيقاف تشغيل قطار 772/773 النوم «القاهرة - مرسى مطروح» على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة اليوم الاثنين الموافق 18 من نفس الشهر، على أن يعود بقطار 775/ 774 النوم «مرسى مطروح - القاهرة» بآخر رحلة من مرسى مطروح غداً الثلاثاء.

وأكد مصدر مسئول بالهيئة لـ«الوطن»، سبب الإيقاف هو قرب انتهاء فصل الصيف، موضحاً أنَّ التشغيل كان لإتاحة الفرصة لراغبي التنزه في مطروح، ومن المقرر تشغيل القطار على الخطوط الأخرى لخدمة جمهور الركاب.

توريد 133 عربة بضائع سطح للحاويات

وفي سياق منفصل، أكّدت الهيئة في تقرير لها، أنَّه تمّ وضع خطة شاملة لتطوير الوحدات المتحركة إذ تمّ تنفيذ منها توريد 130 جرارا جديدا GE من إجمالي 260 جرارا مخطط توريدها وإعادة تأهيل 61 جرارا من إجمالي 172 جرارا مخطط إعادة تأهيلها، وتم الانتهاء من إعادة تأهيل 1317 عربة عادية من إجمالي عدد 1385 عربة مخطط إعادة تأهيلها، وتمّ توريد 133 عربة بضائع سطح للحاويات من إجمالي 140 عربة.

وأكّدت أنَّه تمّ الانتهاء من التطوير الشامل لـ653 مزلقان من إجمالي 1120 مزلقانا مخطط تطويرها على الشبكة، وتمّ تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 857 كيلومترًا و1727 مفتاحا، وجار تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 725 كيلومترًا و432 مفتاحا.

الانتهاء من تطوير 57 محطة

وأشارت الهيئة إلى أنَّه تمّ الانتهاء من تطوير 364 محطة، وتمّ الانتهاء من تطوير 57 محطة وجار تطوير 60 محطة مدرجة بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة لخدمة المراكز والقرى، وجار تطوير نظم الإشارات على 5 خطوط رئيسية علي الشبكة بإجمالي أطوال 971 كيلومترا بتكلفة 18.5 مليار جنيه.