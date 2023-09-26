«المصرية لشباب الأعمال» تعقد مؤتمرا عن استراتيجية وخارطة طريق المستقبل

نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال مؤتمراً تحت عنوان «استراتيجية الجمعية المصرية لشباب الأعمال وخارطة الطريق»، حيث استعرضت الجمعية خطط تحديث هيكلة لجان مجلس الإدارة واللجان القطاعية وقاعدة العضوية، وكذلك استراتيجية وأولويات عمل الفترة المقبلة بما يساعد على المساهمة في مواجهة التحديات الاقتصادية من جانب ويزيد من الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية.

وقال بسام الشنواني رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إنّ شباب الأعمال تحمل شعار «معاً لمستقبل أفضل»، حيث تسعي الجمعية إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تدعم عمل الأعضاء ومن ذلك التواصل مع كل المؤسسات والهيئات الحكومية وعلي رأسها هيئة الاستثمار والتمثيل التجاري والهيئات الاقتصادية الأخرى، وكذلك التعاون مع المنظمات المحلية والدولية التي تعمل في المجال ذاته، والعمل على دفع الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية من خلال لجان ومبادرات الجمعية.

استراتيجية العمل في الفترة المقبلة

وأشار الشنواني إلى أنّ مجلس الإدارة قام في الأسابيع الأخيرة بتحديث استراتيجية العمل في الفترة المقبلة بطريقة تتوائم مع احتياجات الأعضاء ومستجدات الظروف والتحديات الاقتصادية بهدف تطوير مناخ الأعمال وتطوير الاقتصاد المصري، وأستعرض الشنواني وضع الجمعية الحالي والبدء في تشكيل اللجان بشكل يخدم كافة الأعضاء، مشددًا على أن الرهان دائما على مجتمع شباب الأعمال المصري في النهوض بالاقتصاد القومي.

وفي ختام المؤتمر، قام الشنواني بتكريم جمال أبو علي الرئيس السابق للجمعية والذي ساهم في نهضة الجمعية وزيادة أنشطتها من خلال توليه مناصب مختلفة فيها على مدار أكثر من 12 عاما انتهاءً برئاستها في الدورة السابقة، واستمراره كعضو مجلس ادارة لدعم المجلس الجديد، كما قام الشنواني بتكريم عدد من أعضاء المجلس السابق علي رأسهم ، نجلاء عقل ومحمد قاعود ومحمد عبد الرحمن، علي دورهم الكبير خلال الفترة السابقة بالمجلس السابق.

تحسين مناخ الأعمال

من جانبه قال محمد أبو باشا، الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الجمعية استندت في عملها علي تحسين مناخ الأعمال وخدمة الأعضاء وتنمية المجتمع، من خلال مبادرات عديدة، إضافة إلى عمل اللجان النوعية، وذلك خلال كلمتة بمؤتمر الجمعية المصرية لشباب الأعمال والذي أطلقت فيه أستراتيجتها وخارطة الطريق للفترة المقبلة، أن أعضاء الجمعية العمومية، هم قمة الهرم والكيان الأساسي للجمعية والمحرك الرئيسي لها، حيث شرح الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال هيكل لجان مجلس الإدارة واللجان النوعية ودورها.

كما استعرض الأمين العام للجمعية الأنشطة التي قامت بها الجمعية في الثلاثة أشهر الأخيرة ومنها فتح قنوات تبادل تجاري واستثماري مع عدد من الدول مثل المملكة المتحدة وباكستان واذربيجان والمملكة العربية السعودية، والاعداد لبعثات متبادلة في الأشهر القادمة بالتعاون والتنسيق مع هيئة الاستثمار والتمثيل التجاري.

واستعرض أبو باشا أنشطة الجمعية في مجال تحسين الأعمال حيث شاركت الجمعية في لجنة تحسين مناخ الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار، وفي مؤتمر التسجيل العقاري والشمول المالي، وفي برنامج وزارة الصناعة لاصدار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، فيما يجري العمل علي اصدار ورقة سياسات خاصة بقطاعة الزراعة.

التحول الأخضر

من جهتها، قالت ياسمين قمر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الجمعية اهتمت بالتحول الأخضر، وتم إطلاق مبادرة خاصة بالجمعية علي هامش فعاليات COP27 بشرم الشيخ، والتي استهدفت من خلاله تعزيز وتحسين التحول للأخضر لدي أعضاء الجمعية، إضافة إلى تعاون مع عديد المؤسسات وعلي رأسهم البنك الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية.