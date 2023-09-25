زيارة لوفد جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وعدد من السفراء للكلية الفنية العسكرية

نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وعدد من السفراء الأفارقة إلى المكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية، للتعرف على منظومة العمل العلمية التي يتم العمل بها بالمكتب.

وألقى اللواء دكتور إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، كما أشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم جميع الأنشطة العلمية والبحثية المختلفة بهدف الإرتقاء بالمستوى العلمي والإستفادة من التطور العلمي المتلاحق بكل المجالات، معرباً عن تقديره لتنظيم مثل هذه الزيارات التي تسهم في تحقيق التقارب مع الأشقاء الأفارقة.

وألقى الدكتور يسرى الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة كلمة أشار خلالها إلى التقدير لما تقوم به القوات المسلحة من جهود في مختلف المجالات من خلال اتباع الأسس العلمية المدروسة التي تمكن من تعظيم القدرات والإمكانات وتحقيق المردود الإيجابي على أرض الواقع.

أعقب ذلك عرض فيلماً تسجيلياً تناول الإمكانيات الهائلة للكلية الفنية العسكرية والتي تعد من أهم الصروح التعليمية بالقوات المسلحة بما تمتلكه من قدرات بشرية ووسائل تدريب وأجهزة علمية متطورة بمختلف التخصصات.

كما استمع الوفد إلى عرض تقديمي عن مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية الذي يهدف إلى تقديم خدمة الاستشارات الهندسية وتقديم الدراسات العلمية والحلول العملية لكافة المشاكل الهندسية بواسطة نخبة من المختصين.

كما قام الوفد بالمرور على معرض المشروعات المنفذة من مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية والتي لاقت إعجاب الزائرين لما تتسم به تلك المشروعات من مواصفات علمية ذات المعايير الدولية، كما تم المرور على عدد من المعامل المشاركة في أعمال الاستشارات الهندسية والتقارير الفنية.

وفى ختام الزيارة أعرب الزائرين عن امتنانهم لما رأوه من مستوى علمي مرموق بمنظومة العمل بالكلية الفنية العسكرية مما يعكس حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بالمستوى العلمي بكافة الصروح التعليمية التابعة لها وتطويعه لخدمة الوطن.