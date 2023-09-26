الخشت: جامعة القاهرة تقدّمت جيلين كاملين بعد أن كانت بعيدة عن التصنيف العالمي

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنّ إنجازات الجامعات المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي غير مسبوقة بالأرقام وعلى أرض الواقع في الجامعات المصرية، سواء الحكومية أو الأهلية أو التكنولوجية أو منظومة البحث العلمي.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة خلال حديثه باجتماع المجلس الأعلى للجامعات المنعقد بجامعة السويس، والذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي قبيل انطلاق فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، قائلًا: «في جامعة القاهرة كان أهم تكليف وضعناه نصب أعيننا ما تمناه الرئيس السيسي من تقدم الجامعات المصرية في التصنيف الدولي، وبعد أن كنا بعيدين جدًا وخارج أي تصنيف، الآن جامعة القاهرة استطاعت أن تتقدم جيلين كاملين.

كسر حاجز أكبر 50 جامعة على مستوى العالم

وأستكمل حديثه قائلًا: «ظهر ذلك في المؤشر الدولي، واستطعنا أن نقترب من الجامعات المتقدمة، وتم كسر حاجز أكبر 50 جامعة على مستوى العالم في أحد التخصصات، وكسر حاجز أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في 5 تخصصات، ونحن الآن في المربع الذهبي للجامعات العالمية، ومن أفضل 25% عالميا في البحث العلمي».

جامعة القاهرة تقدمت في تصنيف شنغهاي 100 مركز

وأوضح أنّ جامعة القاهرة تقدمت في تصنيف شنغهاي 100 مركز في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفضل متابعاته وإشرافه على ملف البحث العلمي.

وأشار إلى أنّ الحكومة المصرية تقدمت في المؤشر العالمي لجاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، واعتبر «أكسفورد أنسايز» في صفحة 84 أنّ جامعة القاهرة أحد أسباب تقدم الحكومة المصرية في المؤشر العالمي لجاهزية الحكومات.