وظائف شاغرة في جامعة القاهرة.. باقٍ 4 ساعات على غلق باب التقديم

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أنّ اليوم هو الفرصة الأخيرة للتقديم في وظائف جامعة القاهرة، وفق ما جاء في الإعلان الخاص بالوظائف والمنشور على بوابة الوظائف الحكومية.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أنّ التقديم للوظائف سيكون يدويا وليس إلكترونيا، وبدأ منذ الصباح ويستمر حتى الساعة الثانية ظهرا، على أن تقدّم الطلبات إلى إدارة شؤون الأطباء الموجودة بالمعهد القومي للأورام، باسم الدكتور عميد المعهد القومي للأورام.

شروط وظائف جامعة القاهرة

وسبق وأعلنت وزارة التعليم العالي، شروط وظائف جامعة القاهرة للتعيين في المعهد القومي للأورام، وتضم 24 وظيفة طبية ومختلفة التخصصات، كما يلي.

- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة القاهرة.

- أن يكون حاصلا على تقدير لا يقل عن جيد جدا في التخصص، وأنهى الامتياز من منذ عامين.

المستندات المطلوبة لوظائف جامعة القاهرة

- أصل شهادة التخرج.

ـ أصل شهادة الامتياز.

ـ الموقف من التجنيد للذكور.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة الرقم القومي.

- أصل تصريح مزاولة المهنة.

ـ موافقة جهة العمل.

ـ أصل استمارة الرغبات المقدمة، في مستشفيات قصر العيني بتاريخ 12-6-2023 «غير قابلة للرد».