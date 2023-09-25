رئيس جامعة القاهرة: علاج 350 مريضا بالمجان في قافلة طبية بالعمرانية

أطلقت كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، قافلة طبية علاجية لمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، حيث تطلق الكلية، قافلة علاجية أسبوعية بحضور الدكتور هشام عبد الحكم عميد الكلية.

علاج 350 حالة في القافلة

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنّ إجمالي عدد الحالات التي جرى علاجها بالقافلة، بلغت 350 حالة، تضمنت خلع للأطفال والكبار، وتنظيف، وحشو عادي، وحشو عصب، كما جرى تحويل بعض الحالات إلى مستشفى الكلية لاستكمال العلاج والكشف المبكر على أورام الفم، إلى جانب صرف أدوية مضادات الالتهابات والمسكنات وفُرش ومعجون أسنان للأطفال والبالغين بالمجان.

تقديم خدمات طبية متميزة للأسر الأولى بالرعاية

وأكد «الخشت» حرص جامعة القاهرة على المشاركة الفعالة والإيجابية في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومبادرة «حياة كريمة» التي أطلقتها القيادة السياسية، للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر، مشيرًا إلى إطلاق الجامعة، العديد من القوافل التنموية الشاملة، وتقديم خدمات علاجية ومجتمعية لآلاف المواطنين انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع، وبهدف خدمة البسطاء والمحتاجين.

من جهته، قال الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان، إنّ القافلة شهدت حملات التوعية بنظافة الأسنان، وتوفير خدمات طبية متميزة للأسر الأولى بالرعاية، باعتبار أنّ صحة المواطن المصري أمنا قوميا.