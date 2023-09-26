الرئيس السيسي: نستهدف تحسين مستقبل الخريجين.. والجامعات الأهلية بداية الطريق

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «إننا نحتاج نسبة محددة من طلاب كلية الآداب في سوق العمل، وهذا ليس تقليلًا من طلاب كلية الآداب، وهذا الأمر ينطبق على الكثير من التخصصات التي يتمّ تدريسها في الجامعات حاليًا، لذا نستهدف تحسين مستقبل الخريجين عبر تخصصات توفر لهم فرص عمل مستقبلية جيدة».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه باجتماع المجلس الأعلى للجامعات المنعقد بجامعة السويس، قبيل انطلاق فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، «سعينا خلال الفترة الماضية لتطوير البنية التحتية للجامعات، وتدشين الجامعات الأهلية والتوأمة لتعويض الفجوة بين التخصصات الحالية والمنشودة».

واختتم رئيس الجمهورية حديثه قائلًا «أنا كإنسان عندي موضوع التكلفة والفلوس هاجس، نحن في سباق مع الزمن، إذ نسعى دائمًا باجتهاد لتحقيق التطوير المنشود في الجامعات».